1. Ogólnopolski Zjazd Członków Stowarzyszenia „Gioconda” w Wieńcu-Zdroju pod Włocławkiem [zdjęcia]

I Ogólnopolski Zjazd Członków Stowarzyszenia „Gioconda” w Wieńcu-Zdroju pod Włocławkiem to pierwsze takie wydarzenie w Polsce w grupie chorych na miastenię gravis. Zjazd to dwa dni ciekawych wykładów i warsztatów na temat miastenii, ale też czas do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń między pacjentami, inspirujących rozmów. Zaproszenie na spotkanie przyjęli znakomici eksperci zajmujący się tą rzadką chorobą.

Miastenia to choroba, w której dochodzi do zaburzeń w przekazywaniu impulsów z zakończeń nerwów ruchowych do mięśni, w skutek czego pojawia się nadmierna męczliwość mięśni. Podwójne widzenie, problemy z oddychaniem, mówieniem, przełykaniem czy chodzeniem, to problemy, z którymi borykają się chorzy. Zdarza się, że pacjenci trafiają na intensywną terapię, ponieważ ich mięśnie oddechowe są tak słabe, że nie mogą samodzielnie oddychać. Miastenia to rzadka choroba autoimmunologiczna.