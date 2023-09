11.09 - kąpieliska we Włocławku i okolicy. Gdzie dziś warto się wybrać? Redakcja Strony Podróży

Kąpielisko to świetne miejsce na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. istockphoto.com/wmaster890

Czynne kąpieliska we Włocławku 11.09.2023 które to? W naszym kraju sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy Twoje ulubione kąpielisko jest dzisiaj czynne? Sprawdź naszą listę czynnych obiektów. Dowiedz się, jakie warunki panują na kąpieliskachwe Włocławku. Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk we Włocławku i okolicy.