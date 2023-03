13 kolizji i 3 pijanych kierowców. Policja z Włocławka podsumowała weekend na drogach [zdjęcia]

„U dwóch osób zatrzymanych do kontroli drogowej w sobotę (11 marca 2023) we Włocławku badanie trzeźwości wykazało stan po użyciu alkoholu. Za wykroczenie to mężczyznom grozi teraz kara aresztu albo grzywna. Dodatkowo jeden z nich odpowie też za jazdę pomimo braku uprawnień. Niechlubnym rekordzistą wśród skontrolowanych kierujących okazał się 50-letni mieszkaniec powiatu włocławskiego. Interwencję policjantów poprzedziło zgłoszenie o nietypowym zdarzeniu, do jakiego doszło w piątek (10 marca 2023) po godzinie 20 w miejscowości Rutkowice (gm. Lubień Kujawski). Tam na torach zatrzymał się pojazd osobowy toyota, którego kierowca nie mógł wyjechać i zablokował tym samym ruch kolejowy” – informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.