13 zdarzeń drogowych na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. Dwóch nietrzeźwych kierowców [zdjęcia]

Podczas zakończonego weekendu od 1 lipca do 3 lipca na drogach Włocławka i powiatu mundurowi odnotowali 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście nikt nie odniósł w ich wyniku poważnych obrażeń i funkcjonariusze zakwalifikowali je jako kolizje drogowe. Do jednej z kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Zielna - Papieżka we Włocławku.