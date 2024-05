150-lecie straży pożarnej we Włocławku - wystawa w Starej Remizie. Zdjęcia

- To wystawa poświęcona historii pożarnictwa włocławskiego i nie tylko - mówi st. bryg. Maciej Krzemkowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. - Kanwą wystawy jest "Przegląd Pożarniczy", pismo, które powstało we Włocławku. Pomysł pisma narodził się właśnie w Starej Remizie. Nie w Krakowie, nie w Warszawie, tylko właśnie we Włocławku, tym się trzeba chwalić. Wstęp na wystawę jest wolny. Możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądało wyposażenie strażaków, jakie było możliwości, czym się szczycili warszawscy strażacy. Ta wystawa jest jakby elementem jubileuszu włocławskich strażaków.