15.09 - kąpieliska we Włocławku i okolicy. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień Redakcja stronapodrozy.pl

Warto znać istotne informacje o kąpieliskach w okolicy. Sprawdź, czy możesz już pływać w swoim ulubionym kąpielisku. istockphoto.com/Piotr Chalimoniuk

Kąpieliska czynne we Włocławku 15.09.2022 które? W naszym kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy dzisiaj otwarte Twoje ulubione kąpielisko? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych obiektów. Upewnij się, jakie są warunki na kąpieliskach we Włocławku. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Twojej okolicy. Sprawdź na naszej liście, które kąpieliska są otwarte we Włocławku.