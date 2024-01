17 kolizji, czterech pijanych kierowców we Włocławku i powiecie włocławskim zatrzymanych

Pozostali trzej to kierowcy pojazdów mechanicznych, którzy teraz muszą liczyć się z konsekwencjami swojego działania. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy oraz wysoka grzywna. Dwóch z nich zostało dodatkowo ukaranych mandatami za kolizje, które spowodowali będąc pod wpływem alkoholu - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku