19-letnia Zuzanna z Włocławka szuka miłości w programie „Rolnik szuka żony” [zdjęcia]

Pierwszy odcinek 9. edycji programu „Rolnik szuka żony” wyemitowano w TVP1 w drugiej połowie października. Poznaliśmy w nim rolników, którzy zgłosili się do programu w poszukiwaniu miłości życia. Jednym z nich jest 24-letni Tomasz K. z województwa świętokrzyskiego. Ma 1,78 cm wzrostu. To właśnie on zwrócił uwagę 19-latki z Włocławka. Zuzanna napisała więc do niego list. Tomek był na „tak”.