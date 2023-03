2. Rajd Rowerowy Topienia Marzanny 2023 Włocławek-Wieniec-Polówka-Michelin [zdjęcia]

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

To pierwszy w roku 2023 duży rajd rowerowy we Włocławku.

Ze stadionu "Przylesie" we Włocławku ruszyli uczestnicy drugiego Rajdu Rowerowego Topienia Marzanny 2023. W sobotni poranek setka rowerzystów ruszyła z osiedla Zazamcze przez Wieniec, Polówkę, Stary Brześć, Michelin z powrotem do Włocławka.

Rowerzyści udali się do Polówki w gminie Brześć Kujawski, aby dokonać starosłowiańskiego obrzędu i w nurtach Zgłowiączki pożegnać Marzanny symbolizujące zimę, by zgodnie z wierzeniami ludowymi pobudzić przyrodę do życia, a więc przywitać Wiosnę.