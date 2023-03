21-latek volkswagenem wypadł z drogi, łamiąc barierki wpadł do rowu z wodą [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło we wtorek (21.03.2023) około godziny 8 w miejscowości Dobre na ul. Radziejowskiej. Kierujący volkswagenem 21-latek, na łuku drogi nie zapanował nad autem i zjechał na pobocze. Następnie samochód uderzył w bariery ochronne i wpadł do rowu z wodą.