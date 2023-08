23.08 - kąpieliska we Włocławku i okolicy. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu Redakcja Strony Podróży

Kąpielisko to świetne miejsce na odpoczynek z przyjaciółmi i rodziną. istockphoto.com/David Arment

Kąpieliska czynne we Włocławku 23.08.2023 które to? W całej Polsce sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko jest dziś otwarte? Sprawdź, które obiekty są otwarte. Sprawdź, jakie warunki panują na kąpieliskachwe Włocławku. Ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w artykule. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk we Włocławku i okolicy.