23-latek z Włocławka ukradł ekskluzywny alkoholu. Policjant po pracy obezwładnił rabusia i udaremnił mu ucieczkę

Gdy policjant wchodził do sklepu, minął go wychodzący stamtąd pośpiesznie młody mężczyzna, który niósł dwa opakowania ekskluzywnego alkoholu. Po chwili funkcjonariusz usłyszał też wołającą za klientem ekspedientkę i od razu zorientował się, że to złodziej - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.