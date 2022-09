25-lecie Hospicjum domowego we Włocławku - oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej [zdjęcia]

- Na co dzień dbamy, edukujemy i leczymy Pacjentów onkologicznych, którym powszechna służba zdrowia częstokroć nie jest już w stanie pomóc - mówi Ewa Kaczmarek, dyrektor Hospicjum. - Mamy za sobą 25 lat doświadczenia, praktyki i wiedzy, którymi chcielibyśmy się podzielić. Dlatego też z okazji Jubileuszu, planujemy zorganizować otwarty panel edukacyjno - szkoleniowy, skierowany do Pacjentów, ich rodzin, opiekunów środowiskowych współpracujących z instytucjami opieki społecznej a także do środowiska lekarskiego oraz pielęgniarskiego, którym chcemy przekazać, to co do tej pory wypracowaliśmy.