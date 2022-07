31-latka z zarzutem za podpalenie śmietnika na Południu we Włocławku [zdjęcia]

Przypuszczalną przyczyną pożaru na ulicy Gniazdowskiego oraz Wiejskiej było podpalenie - poinformował Mariusz Bladoszewski, rzecznik straży pożarnej we Włocławku.

Do naszej redakcji dotarła informacja, że 31-latka zatrzymana w niedzielę 26 czerwca przez policję i przewieziona przez karetkę pogotowia do szpitala w Lipnie ... jest na placu Wolności we Włocławku. Pojechaliśmy na miejsce i rzeczywiście potwierdziliśmy ten fakt. Natychmiast skontaktowaliśmy się z biurem prasowym Komendy Miejskiej Policji we Włocławku i poinformowaliśmy o tym. Po kilku minutach na miejscu pojawili się nieumundurowani policjanci, którzy zatrzymali 31-latkę.