32-latek wpadł w ręce policji po pościgu we Włocławku. Dostał 111 punktów karnych [zdjęcia, wideo]

Mężczyzna już poniósł konsekwencje swojej nieodpowiedzialnej jazdy, podczas której stwarzał zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Na szczęście, pomimo niebezpiecznych sytuacji, obyło się bez obrażeń. Za złamanie szeregu przepisów drogowych, między innymi, spowodowanie czterech kolizji, jazdę „pod prąd” i po chodniku, mężczyzna ukarany został przez policjantów mandatami na łączną kwotę ponad 21 tysięcy złotych. Dodatkowo na jego konto wpłynęło 111 punktów karnych.

To jednak nie koniec przewinień, bo okazało się również, że włocławianin nie posiada uprawnień do kierowania. Materiały dotyczące tego wykroczenia trafią do sądu, który może ukarać mężczyznę grzywną nawet do 30 tysięcy złotych. Ponadto policjanci sporządzili też wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdyż okazało się, że jego auto nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia.