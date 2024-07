33-latek z powiatu radziejowskiego groził byłej partnerce pozbawieniem życia. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu

33-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sprawa trafi do sądu

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie postawiła zarzuty 33-latkowi

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzorowała postępowanie przeciwko 33-letniemu mężczyźnie o inicjałach D. W. Z komunikatu zamieszczonego 3 lipca 2024 roku na stronie Prokuratury Okręgowej we Włocławku wynika, że podejrzany był o kilka przestępstw dotyczących swojej byłej partnerki. Usłyszał już zarzuty .

33-latek, mimo zakazu, kontaktował się z pokrzywdzoną

Od 2 maja 2022 roku do 11 czerwca 2022 roku oraz od 14 sierpnia 2022 roku do 4 września 2022 roku, mężczyzna wielokrotnie nie stosował się do zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną za pomocą środków komunikowania się na odległość. Zakaz ten na okres dwóch lat wydał Sąd Rejonowy. Mężczyzna wysyłał kobiecie wiadomości tekstowe „SMS” oraz wiadomości w aplikacji „Messenger”