40. Bieg Kujawiaka we Włocławku odbędzie się 13 maja 2023 roku. Ruszyły już zapisy

Trasa 40. Biegu Kujawiaka

Zawody, które zaplanowane są w sobotę 13 maja 2023 roku, mają charakter crossowy. Start i meta biegu Kujawiaka usytuowana jest na stadionie Przylesie. Każdy, kto będzie chciał zmierzyć się w biegu głównym z 10 km trasą, będzie miał do pokonania dwie pięciokilometrowe pętle leśnymi duktami. Oprócz długiej tradycji Bieg Kujawiaka to przede wszystkim rodzinne święto biegowe w naszym mieście.

Organizatorzy biegu: Lekkoatletyczny Klub Sportowy Vectra we Włocławku, przy współpracy z Urzędem Miasta Włocławek i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włocławku zadbali również o rywalizację i emocje dla najmłodszych biegaczy. Jak co roku na czekać będą na nich trasy dostosowane do wieku i umiejętności.