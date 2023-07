42-latek z powiatu radziejowskiego miał pobić sąsiada. Mężczyzna nie przyznał się do tego czynu

„Po przybyciu na miejsce, policjanci zastali 31-letniego zgłaszającego, który oświadczył, że dziś, gdy pracował na własnym polu, podszedł do niego sąsiad i kopnął go oraz uderzył w twarz, po czym poszedł do swego domu. Policjanci wezwali do zgłaszającego pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został zbadany, nie wymagał hospitalizacji” – przekazał nam asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.