45. regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włocławskiego 2022 za nami [zdjęcia, wyniki]

Uroczystego otwarcia regat dokonał Jarosław Chmielewski, członek zarządu Anwilu SA.

Regaty mają charakter otwarty, ogólnopolski, znajdują się w kalendarzu imprez Polskiego Związku Żeglarskiego i są przez PZŻ licencjonowane. Dodajmy, iż od szeregu lat Sędzią Głównym regat jest Jarosław Bazylko, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Ideą tych regat w sensie sportowym jest wyłonienie najszybszego jachtu (czytaj też najlepszego sternika) w danych warunkach, w danym czasie, na danym akwenie.

Trzy cele przyświecają każdorazowo organizatorom i uczestnikom tych regat. Pierwszy, to chęć zmierzenia swoich sił i umiejętności w sportowej konfrontacji z żeglarzami z innych regionów i ośrodków żeglarskich. Drugi, to promocja turystycznych i nautycznych walorów Zalewu Włocławskiego, nie do końca jeszcze odkrytego przez wodniaków z kraju – można zaryzykować twierdzenie, że żeglarze z YACHT CLUB ANWIL są jedyną organizacją, która taką promocję czynnie i skutecznie uprawia. Trzeci cel, to promocja macierzystej firmy ANWILU S.A, bez wsparcia której organizacja tak dużego przedsięwzięcia stałaby pod znakiem zapytania.