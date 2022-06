5. liga kujawsko-pomorska. Wyniki meczów 27. kolejki [3-5 czerwca 2022]

Sobota 4 czerwca 2022

Tłuchowia Tłuchowo - Pogoń II Mogilno 6:0 (1:0)

Informują: Kazimierz Grzywiński oraz Krzysztof Woźniak

Na stadionie w Tłuchowie rozpoczyna się świętowanie historycznego awansu do 4. ligi. Obecnie podopieczni Piotra Bielickiego mają wystarczającą przewagę nad zajmującym trzecią lokatę Łokietkiem, której rywale nie są w stanie zniwelować.

Koniec - 6:0

GOOOL 80 min - Mariusz Cichowlas 6:0

GOOOL 73 min - Szymon Koziatek, karny 5:0

GOOOL 71 min - Adrian Żuchniewicz 4:0

GOOOL 69 min - Dawid Kieplin 3:0

GOOOL 49 min - Mikołaj Nowakowski, samobójcza - 2:0

Przerwa - 1:0

GOOOL 45 min - Kamil Nowicki 1:0. To setny gol zapisany w tabeli po stronie zdobyczy Tłuchowii. W rzeczywistości to bramka nr 94 strzelona przez graczy Tłuchowii. Pozostałych sześć to efekt walkowerów 3:0 za mecze z Sadownikiem i Notecią Inowrocław.

30 min - 0:0

15 min - 0:0

11:00 - Sobieszczyk