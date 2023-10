5. Senioralia 2023 we Włocławku już trwają - kolorowy przemarsz przez miasto. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

Od przekazania symbolicznego klucza do bram miasta i przemarszu rozpoczęły się dwudniowe Senioralia, czyli święto włocławskich seniorów. Przedstawiciele klubów seniora, domów pomocy społecznej i innych instytucji przeszli korowodem z placu Wolności do Centrum Kultury "Browar B.", by wspólnie uczestniczyć w imprezie. Zobaczcie zdjęcia.