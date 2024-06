5. sesja Rady Miasta Włocławek - absolutorium dla prezydenta i raport o stanie miasta za 2023 rok. Zdjęcia

- Rok 2023 był to oczywiście rokiem trudnym, podobnym do obecnego ze względu na wpływy budżetowe. Widać, że szczególnie po stronie podatkowej odnotowaliśmy spadek dochodów z podatku od osób fizycznych. Jest to niepokojące, ale to efekt działań władz krajowych, czyli poprzedniego rządu, który chciał zagłodzić samorządy i dzisiaj w tym raporcie widać to jak w soczewce - mówił Krzysztof Kukucki.