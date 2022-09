50 pielęgniarek we Włocławku już z dyplomami Państwowej Akademii Nauk Stosowanych [zdjęcia]

- W tym roku wyjątkowość faktu wręczenia dyplomów, wynika z tego, że odbywa się w nowej strukturze, czyli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych - mówi dr Beata Haor, dr nauk medycznych i profesor PANS. - Uroczystość z jednej strony stanowi formalne potwierdzenie ukończenia studiów wyższych, ale jest też okazją do symbolicznego przyjęcia absolwentów do grupy zawodowej pielęgniarek. To także wyjątkowy dzień dla absolwentów studiów drugiego stopnia, podnieśli bowiem oni swoje kwalifikacje i kompetencje oraz uzyskali tytuł magistra pielęgniarstwa.