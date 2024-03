51-latek zjechał do rowu i uderzył w przepust w powiecie radziejowskim. Zdjęcia OPRAC.: GM

W powiecie radziejowskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierujący toyotą, 51-letni mężczyzna, stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do zjechania do rowu i uderzenia w przepust. Szczegóły, zdjęcia.