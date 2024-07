W Jarantowicach w gminie Osięciny, w powiecie radziejowskim na drodze krajowej nr 62, doszło do niebezpiecznego zdarzenia , które mogło zakończyć się tragicznie.

We wtorek (9.07.2024) 59-letni kierowca skody, jadąc w kierunku Włocławka, zasnął za kierownicą. W wyniku tego pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do bezpośredniego zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwka fordem. Ford w wyniku uderzenia dachował, co zazwyczaj wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla osób znajdujących się w pojeździe.