6 pomysłów na Wielkanoc 2022 – świąteczne inspiracje kulinarne i nie tylko

Wielkanoc to czas rodzinnych spotkań przy stole, na którym co roku goszczą te same, tradycyjne potrawy. A może by tak przełamać tradycję lub wykorzystać jeden ze świątecznych dni, by wybrać się z rodziną na spacer i spróbować czegoś innego? Nasze zestawienie zaczniemy więc nietypowo, od świątecznej… pizzy!