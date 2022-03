7 pomysłów na to, jak żyć zdrowo i ekologicznie. To się opłaca!

HYDRO - ŚWIAT

HYDRO - ŚWIAT to firma zajmująca się różnego rodzajami technikami instalacyjnymi i obsługą techniczną urządzeń grzewczych, tj. odnawialnymi źródłami energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła), instalacjami gazowymi, rekuperacją, klimatyzacją, kotłowniami gazowymi, kotłowaniami na pellet i eko-groszek, drewno, termo-kominkami.

InstalEko

InstalEko s.c. to firma zajmująca się doradztwem i montażem instalacji grzewczych oraz fotowoltaiki. Nasza firma stawia na fachowe doradztwo, jak najbardziej dopasowane od potrzeb domu i ekonomiczne rozwiązania z dziedziny ogrzewania.

Połączenie hybrydowe – panele fotowoltaiczne plus pompa ciepła – to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne i ekologiczne. Stawiamy na rozwiązania, które są najbardziej zgodne z naturą. Grono naszych klientów cały czas się poszerza, zaufały nam także gminy, które uczestniczą w programie rządowym „Czyste powietrze”. Pozostajemy do dyspozycji naszych klientów, udzielamy konsultacji w gminach, a każdy mieszkaniec otrzymuje od nas informacje, jak żyć ekologicznie i jak może otrzymać dotację.

InstalEko s.c.

ul. Wspólna 2

87-600 Lipno

tel. 604 424 318

www.instaleko.info