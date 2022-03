Adam Palma z Włocławka otrzymał tytuł profesora belwederskiego w dyscyplinie sztuki muzyczne [zdjęcia]

Adam Palma – najlepszy gitarzysta akustyczny w Polsce – obecnie mieszka w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. Jest wykładowcą gry na gitarze na The University of Salford. Muzyk urodził się w Łodzi, ale jego życie związane było także z Włocławkiem. To tutaj mieszkał i uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej.