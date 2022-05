Agnieszka i Kamil ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” TVN. Agnieszka przeprowadziła się do Włocławka [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Agnieszka i Kamil pobrali się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka przeprowadziła się do Włocławka, rodzinnego miasta swojego męża.

Kamil Borkowski z Włocławka poznał swoją żonę dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. Drugą połówkę wybrali dla niego eksperci. Nowożeńcy spędzili ze sobą już dwa tygodnie. Po podróży poślubnej pojechali do Włocławka, później udali się do Białegostoku – rodzinnego miasta Agnieszki. Młoda para podjęła decyzję dotyczącą wspólnego mieszkania – Agnieszka przeprowadziła się do mieszkania Kamila we Włocławku.