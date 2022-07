Akcja bezpłatnych badań ginekologicznych we Włocławku. Mobilny gabinet jest dostosowany do kobiet z niepełnosprawnościami

W 2022 roku akcja odbędzie się pod hasłem „Nie wykluczamy, badamy w kobiecym interesie”. Kampania skierowana jest do wszystkich kobiet, ale szczególnie do tych z niepełnosprawnościami.

„W poprzednich edycjach kampania zwracała uwagę i wspierała kobiety w pokonywaniu różnych barier ograniczających dostępność badań, takich jak wstyd czy strach. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wymaga nie tylko wsparcia samych kobiet, ale również konieczności stworzenia dla nich miejsc opieki dostosowanych do ich potrzeb. Niestety aż 77 procent kobiet z niepełnosprawnościami nie chodzi do ginekologa regularnie, a 22 procent nie było nigdy na takiej wizycie. Co więcej, szacuje się, że w Polsce jest tylko 158 gabinetów ginekologicznych dostosowanych do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami” – informują organizatorzy kampanii.