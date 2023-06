Aktorka Magdalena Różczka na Dniu Rodzicielstwa Zastępczego 2023 we Włocławku [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

Tak było na spotkaniu z Magdaleną Różczką podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku, 6 czerwca 2023 roku. Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (28 zdjęć)

Magdalena Różczka opowiadała zgromadzonym we wtorek w sali Teatru Impresayjnego we Włocławku o swoich doświadczeniach w pracy z dziećmi. To był tylko jeden z akcentów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który obchodzono we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.