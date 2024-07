Alejki w Parku Łokietka we Włocławku zostaną przebudowane. Tyle będzie kosztowała inwestycja. Zdjęcia

Przebudowa alejek w Parku Łokietka we Włocławku

Zadanie znalazło się we Włocławskim Budżecie Obywatelskim

Warto przypomnieć, że przebudowa alejek w parku Władysława Łokietka we Włocławku, to jedno z zadań, jakie mieszkańcy wybrali do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok w kategorii ogólnomiejskiej. Oddano na niego 267 ważnych głosów. Zakładany budżet na ten cel, to 1,5 mln zł.