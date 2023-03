Alicja Ostrouch opuściła Love Island. Mateusz został. To koniec ich związku? Wideo, zdjęcia

Czarne chmury długo zbierały się nad Alicją, a deszcz krytyki spadł, gdy na Love Island pojawiła się popularna wokalistka Doda. To ona przeczytała uczestnikom, w tym Alicji, komentarze fanów reality show na ich temat. Przy Alicji zatrzymała się na dłużej i dodała wiele słów od siebie. Alicja próbowała dyskutować z tą falą krytyki twierdząc, że może być krzywdząco pokazywana w telewizji. Fani programu w komentarzach po odcinku pisali, że nic do niej, niestety, nie dotarło.

- Przykro mi, że takie komentarze padły - mówiła do dziewczyn następnego dnia Alicja. - Najważniejsze, że ja nie czuję, bym Mateusza osaczała ani on się tak nie czuje. Ani nie czuję bym wami dowodziła. Może za dużo mówię i za często zaczynam.

Ola zabrała głos i stwierdziła, że Alicji nie interesuje to, co inni mają do powiedzenia.