Andrzej Piaseczny i Grzegorz Hyży na scenie. Koncert Fajansowe sny 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Gwiazdy polskiej sceny muzycznej we Włocławku. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego , obchodzone z wielkim rozmachem, przyciąga do prezydenckich miast regionu tłumy mieszkańców i turystów. W 2024 roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje m.in. koncert Fajansowe sny , który odbył się w sobotni wieczór (1.06.2024) we Włocławku.

Podczas koncertu w Hali Mistrzów na scenie wystąpili m.in. Andrzej Piaseczny i Grzegorz Hyży

Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. W latach 1992–1997 wokalista zespołu Mafia, z którym wydał trzy albumy studyjne. Od 1998 artysta solowy, wydał dziesięć albumów studyjnych. Za sprzedaż albumów odebrał dwie podwójnie platynowe płyty, sześć platynowych i jedną złotą. Do jego największych przebojów należą piosenki: „Budzikom śmierć” i „Prawie do nieba” (nagrane z Robertem Chojnackim), „Z głębi duszy”, „I jeszcze...”, „Chodź, przytul, przebacz”, „Rysowane tobie” i „Śniadanie do łóżka”.

Grzegorz Hyży (ur. 27 maja 1987 w Gnieźnie) to polski wokalista i autor tekstów, finalista trzeciej edycji programu X Factor. Pochodzi z rodziny o muzycznych tradycjach. Profesjonalną karierę muzyczną rozpoczął pod koniec sierpnia 2010, kiedy to po jednym z koncertów jam session w Poznaniu założył ze znajomymi zespół BrytFunky. Grupa rozpadła się po roku współpracy, po czym Hyży został założycielem i liderem formacji Grzegorz Hyży & Band. W 2013 zajął drugie miejsce w finale trzeciej edycji programu TVN X Factor. W kwietniu 2014 wydał singel, „Na chwilę”, z którym dotarł do pierwszego miejsca polskiego zestawienia airplay. 2017 wydał album pt. Momenty, który promował singlami: „Pod wiatr”, „O Pani!”, „Noc i dzień” i „Niech pomyślą, że to ja”.