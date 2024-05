Andrzej Walczak nie jest już prezesem MPEC we Włocławku

Rada nadzorcza MPEC Włocławek

Andrzej Walczak, prezesem MPEC we Włocławku został 17 grudnia 2018 roku. Decyzję na posiedzeniu podjęła ówczesna rada nadzorcza (w składzie: Robert Musiałkiewicz - przewodniczący, od niedawna w Saniko, oraz Dariusz Kluga i Joanna Kozińska). Walczak do tego czasu był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku (konkurs wygrał 24 marca 2016). Andrzej Walczak do OSiR trafił z Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku, gdzie był dyrektorem ds. Rozwoju (zainicjował tam niespotykany wcześniej we Włocławku proces rejestracji elektronicznej do przychodni zdrowia). Wcześniej pracował w Starostwie Powiatowym we Włocławku na stanowisku Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji oraz jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, w której był organizatorem największego w powiecie włocławskim rajdu rowerowego "Rowerem do Europy".