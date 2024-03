Antek Jaskólski z Lubienia Kujawskiego walczy z białaczką. Trwa zbiórka na leczenie. Zdjęcia

Antek Jaskólski z Lubienia Kujawskiego walczy z ostrą białaczką limfoblastyczną

Wszystko zaczęło się w święta Bożego Narodzenia w 2023 roku. Antoś gorzej się poczuł – dokuczał mu ból brzucha. Nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, że może być to objaw poważnej choroby. Wkrótce pojawił się również ból kręgosłupa. W styczniu 2024 Antek przewrócił się. Mówił, „że nogi odmówiły mu posłuszeństwa”. Zaniepokojeni rodzice wezwali karetkę. Do domu wrócili z środkami przeciwbólowymi, które jednak nie działały. Rodzice szukali więc dalszej pomocy lekarskiej. Na początku lutego 2024 trafili do szpitala, gdzie przeprowadzono szereg badań. Ich wyniki niestety nie były dobre.