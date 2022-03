ANWIL pomaga uchodźcom z Ukrainy. Uruchomił nowy program „Solidarni z Ukrainą”

- Już w najbliższych dniach do naszego miasta dotrą kolejni uchodźcy, uciekający przed panującą w ich kraju wojną. Reagując na bieżącą sytuację i wypełniając swoją misję społeczną, Fundacja ANWIL uruchomiła nowy program pomocowy pn. „Solidarni z Ukrainą”. Na realizację tego celu organizacja przeznacza kwotę 150 tys. zł. Środki finansowe pokryją wydatki związane z wyposażeniem obiektu, do którego relokowani będą uchodźcy. W ramach doposażenia ośrodka zakupione zostaną m.in. sprzęty AGD do wspólnych przestrzeni kuchennych, sanitariaty do łazienek oraz umeblowanie do 33 pokoi (w tym: szafy, szafki, stoliki, krzesła, itp.) - informuje ANWIL.