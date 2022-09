ANWIL rozpoczyna współpracę z Zespołem Szkół Technicznych we Włocławku

Pierwsi uczniowie zaczną naukę w roku szkolnym 2023/24. Idea tworzenia klas patronackich jest coraz częściej wykorzystywana w strategii zarządzania zasobami HR przedsiębiorstw. Współpraca szkół zawodowych z prężnie działającymi przedsiębiorstwami umożliwia sprawny transfer wiedzy i technologii, jak również zabezpiecza

potrzeby rekrutacyjne dużych organizacji biznesowych.

- W ramach kooperacji z Zespołem Szkół Technicznych przygotujemy m.in. nowoczesną przestrzeń do nauki zawodu oraz umożliwimy uczniom praktyki w naszej firmie. Nauka w formie doświadczania jest najskuteczniejszą metodą zdobywania wiedzy, a kształcenie techniczne – branżowe to przyszłość. Chcielibyśmy, inspirować młodych, po to by łatwiej im było odnaleźć się na rynku pracy. ANWIL od trzech lat uzyskuje tytuł TOP EMPLOYER Polska. To potwierdzenie przez niezależnych ekspertów, że jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w naszym regionie. Jestem przekonana, że absolwenci, którzy wcześniej poznają nasz system pracy, jak również zaznajomią się ze sposobem działania instalacji produkcyjnych, będą chcieli na stałe stać się częścią naszego zespołu – powiedziała

Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL.