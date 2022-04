Anwil Włocławek - Twarde Pierniki Toruń 87:71 w 2. meczu ćwierćfinału play off EBL [relacja, zdjęcia]

Anwil Włocławek - Twarde Pierniki Toruń 87:71 (19:14, 18:24, 27:12, 23:21)

ANWIL: Łączyński 18 (2), 7 as., Bell 12 (2), Dimec 9, Mathews 8 (2), 7 as., Petrasek 3 oraz Dykes 17, Nowakowski 11 (2), Woroniecki 4, Olesinski 3 (1), Szewczyk 0, Gallus 0.

TWARDE PIERNIKI: Rogić 26 (3), Cel 13 (1), Amigo 9, Diduszko 4, Manigat 0 oraz Kołodziej 9 (1), Eads 7, Samsonowicz 2, Karnowski 1, Grochowski 0, Kruszkowski 0, Janczak 0.

Torunianie jakby pamiętali jeszcze zapaść w ofensywie w drugiej połowie w poniedziałek, na pierwsze trafienie z gry kibice tej drużyny czekali do 5. minuty. To była cała seria nieudanych akcji, ale też sukcesy defensywy Anwilu Włocławek, która zmuszała gości do trudnych decyzji. Goście w 1. kwarcie zaliczyli aż 5 strat i mieli zaledwie 4/13 z gry. W ataku włocławianie też jednak nie imponowali, więc początkowo nie wykorzystali słabości rywala