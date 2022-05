Anwil Włocławek zaczyna grę o brąz w EBL 2022. Mathews czy Garrett?

Swojego gracza broni trener Przemysław Frasunkiewicz. - W ubiegłym sezonie Jonah zagrał play off w Szwecji, ale to jednak dużo słabsza liga. W PLK skauting jest na wysokim poziomie i to spowolniło jego grę w play off. W półfinale Johnson potraktował ten pojedynek bardzo poważnie i to cenna nauka dla takiego młodego zawodnika. Teraz wie, ile musi dać z siebie, żeby zagrać w finale o mistrzostwo. W takich meczach kluczowi gracze muszą wziąć ważne rzuty na siebie, a my mieliśmy z tym problem w półfinale, doświadczenie w takich momentach jest bardzo ważne - podkreśla Frasunkiewicz.