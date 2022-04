Aplikacje wycofane przez Google Play. Lepiej ich nie mieć w swoim smartfonie! [20 kwietnia 2022]

The Elder Scrolls VI - kiedy premiera? Rozgrywka, fabuła, miejsce akcji i wszystko, co wiemy o następcy Skyrima (Aktualizacja 15.04.2022)

The Elder Scrolls VI to następca bestsellerowego RPG od firmy Bethesda o podtytule “Skyrim”. Na razie niewiele wiadomo na temat gry, jednak co jakiś czas...