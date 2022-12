„Atrakcyjność inwestycyjna województwa kujawsko-pomorskiego” - tak było na debacie w Brześciu Kujawskim [zdjęcia]

- Po siedmiu latach bycia wojewodą, stwierdzam, że jest duże zróżnicowanie i podejście inwestorów oraz podmiotów, które mogą zainwestować na naszym terenie – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. - To bardzo ważne, by wskazać samorządom, jak bardzo ważne jest stworzenie dobrego klimatu dla podmiotów, które mogą stanowić o nowych miejscach pracy i dochodach dla gmin. Ja wiem, że to duży wysiłek, ale wart poświęcenia.