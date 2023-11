Awantura domowa w centrum Włocławka. Syn stanął w obronie matki? Jedna osoba trafiła do aresztu!

W jednym z mieszkań we Włocławku doszło do awantury. Do aresztu trafiła jedna osoba.

W poniedziałek 30 października 2023 roku w jednym z mieszkań we Włocławku doszło do awantury domowej. Uczestniczyły w niej trzy osoby, w tym jedna nieletnia. Nastolatek trafił do szpitala, jego matka również została poszkodowana. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec mężczyzny podejrzanego o znęcanie się nad żoną i nieletnim synem.

Domowa awantura we Włocławku. Nastolatek miał bronić matki

Do awantury doszło w poniedziałkowy wieczór (30 października 2023) we Włocławku. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, awantura która zakończyła się wezwaniem policji i służb medycznych, miała miejsce w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja. Ojciec miał uderzyć butelką 15-letniego syna, który stanął w obronie matki. Z przekazanych redakcji informacji wynikało, że nastolatek trafił do szpitala, gdzie założono mu szwy na głowie, a ojciec do aresztu. Sprawdziliśmy informacje w prokuraturze.

Po rodzinnej awanturze nastolatek trafił do szpitala we Włocławku

Sprawa rodzinnej awantury trafiła do Prokuratury Rejonowej we Włocławku. Prokurator Małgorzata Kręcicka, zastępca prokuratora rejonowego we Włocławku, potwierdziła informację o tym, że doszło do awantury, nie zdradza jednak okoliczności, ani tego, czy w rodzinie już wcześniej dochodziło do podobnych sytuacji. Zgłoszenie wpłynęło 30 października 2023 roku około godziny 21. Do rodzinnej awantury miało dojść w jednym z mieszkań na ul. 3 Maja. Renata Brzostowska - Było to zdarzenie z udziałem podejrzanego, nastoletniego syna i matki syna – przekazała prokurator Małgorzata Kręcicka.

Nastolatek został zabrany do szpitala we Włocławku. Prokurator zaznacza jednak, że nie wie ile chłopak tam przebywał i czy został już wypisany do domu.

Takie zarzuty usłyszał podejrzany. Został tymczasowo aresztowany

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzuty z artykułu 207 kodeksu karnego. Skierowano również wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. We wtorek 31 października 2023 roku sąd zastosował wobec podejrzanego areszt na trzy miesiące.

- Przedstawiono zarzuty z artykułu 207, czyli zarzut dotyczący znęcania się nad żoną i nieletnim synem w zbiegu ze spowodowaniem obrażeń ciała naruszających prawidłowe funkcje narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Zarówno na szkodę nieletniego syna były te obrażenia, jak i również matki (także poniżej 7 dni) – zaznacza prokurator Małgorzata Kręcicka.

Taka kara grozi podejrzanemu mężczyźnie z Włocławka

Zarzut, który usłyszał zatrzymany mężczyzna, zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- Tu będzie to surowsze zagrożenie, bo sprawa jest w zbiegu (ze spowodowaniem obrażeń ciała naruszających prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała na okres poniżej 7 dni – przypis redakcji), to się zawsze bierze to, co bardziej surowo zagrożone – dodaje prokurator Małgorzata Kręcicka.

