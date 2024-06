Bal Ósmoklasistów 2024 we Włocławku - SP 14 w restauracji "Town Hall". Zdjęcia, wideo

- To ważne wydarzenie w waszym życiu szkolnym, to moment, który długo będziecie pamiętać i wracać do niego z łezką w oku - mówiła do uczniów Anetta Rzekanowska, dyrektor SP nr 14. - Za kilka dni odbierzecie świadectwa i zakończycie pewien etap w życiu. Doskonale pamiętam, jak osiem lat temu przekroczyliście progi i rozpoczęliście naukę w klasie pierwszej. Wasz rocznik był szczególny, bo to był czas reform w oświacie. Długo będziemy was pamiętać, bo wtedy 1 września w naszej szkole naukę rozpoczynały tylko dwie klasy. Nie byliście anonimowi w naszej szkole. Ja także miałam przyjemność mieć zajęcia z wami w klasie czwartej. Mijając na korytarzu, zawsze pamiętam wasze imiona.

Coś się kończy, by mogło zacząć się coś nowego, tak to w życiu bywa. Życzę wam, by wybór nowej szkoły był trafny, abyście byli zadowoleni. Jestem przekonana, że ta wiedza i umiejętności, które zdobyliście w naszej szkole, doskonale pomogą wam odnaleźć się i funkcjonować na kolejnym etapie edukacyjnym.