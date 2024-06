Bal Ósmoklasistów 2024 we Włocławku - SP 3 bawiła się w Casino. Zdjęcia, wideo

- Bardzo serdecznie wam dziękuję, że mogłem przez te wszystkie lata dzielić z wami te chwile, pracować i cieszyć się z wami chwilami spędzonymi w murach naszej szkoły - mówił do młodzieży Grzegorz Gołębiewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. - Odbierzecie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, postawicie kropkę nad i, ale to nie oznacza, że mury szkoły będą dla was zamknięte. Ja wręcz nalegam i czekam - herbata, kawa i ciastko zawsze będzie na was czekać. I jestem pod dużym wrażeniem waszego występu. Dziś był to występ waszego życia. A widziałem waszą próbę ponad tydzień temu. Jeżeli w dalszym swoim życiu będziecie w takim tempie robić tak duże postępy, jak przy przygotowaniu poloneza, to świat stoi przed wami otworem, możecie zdobyć szczyty.