Balon Pokemon GO ma pojawić się nad Włocławkiem

Pokémon GO umożliwia graczom poznawanie nowych rzeczy i zwraca ich uwagę na te, które zwykle przeoczają. To świetna okazja do nawiązania kontaktów z innymi ludźmi, przy okazji meczów między trenerami Pokémon w prawdziwym świecie.

Cieszymy się, że tak wiele osób w Polsce eksploruje miasta z Pokémon GO. Dzięki waszemu wsparciu liczba graczy stale rośnie. Pracujemy nad różnymi pomysłami zarówno na produkty, jak i wydarzenia, aby Pokémon GO w przyszłości gwarantowało jeszcze więcej przeżyć i doświadczeń - powiedział Philip Marz, Head of Regional Marketing w Pokémon GO.

To oczywiście nie koniec atrakcji. Jak informują organizatorzy, od 21 do 23 sierpnia, trenerzy w Polsce będą mogli znaleźć w grze balon “Team GO Rocket”, który każdego dnia przyniesie „prezent powitalny” w Pokémon GO. Prezenty mogą różnić się w zależności od dnia.