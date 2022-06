Basket Cup 2022 we Włocławku dla koszykarzy z Poznania [wyniki, zdjęcia]

W imprezie Basket Cup Włocławek 2022 wzięło udział 9 zespołów, które w ciągu dwóch dni rozegrały na parkiecie Hali Mistrzów w sumie 18 spotkań. Drużyny zostały podzielone na 3 grupy po 3 zespoły każda. Zwycięzcy grup rozegrały w niedziele mecze o miejsca 1-3, drugie zespoły z grup o miejsca 4-6 a trzecie zespoły o miejsca 7-9.

Turniej stał na dobrym poziomie i wiele spotkań było zaciętych do ostatniego gwizdka. Na parkiecie pojawiło się wielu naprawdę ciekawych zawodników, w tym miedzy innymi Emilio Szewczyk, syn doskonale znanego we Włocławku Szymona Szewczyka, który prosto z turnieju finałowego Mistrzostw Polski U13 rozgrywanego w Warszawie dołączył drugiego dnia turnieju do Astorii Bydgoszcz.

Ostatecznie po rozegraniu wszystkich spotkań bezapelacyjnie najlepszym zespołem okazała się drużyna Enea Basket Junior Poznań, która wygrała wszystkie mecze i sięgnęła po główne trofeum imprezy. Drugie miejsce w turnieju zajęła Noteć Inowrocław, a na najniższym stopniu podium stanęła drużyna UKS Trójeczka Olsztyn.