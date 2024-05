Basketomania 2024 Włocławek - turniej koszykówki U-11. Zdjęcia, wideo

- To pierwszy tego typu turniej, ale już kolejny organizowany pod szyldem Basketu - mówi Krzysztof Jóźwiak, dyrektor sportowy SSK Basket Włocławek i organizator turnieju. - Od września, czyli od początku sezonu koszykarskiego to już właściwie trzeci turniej. Pierwszy turniej na dość wysokim poziomie zorganizowaliśmy dla 10 drużyn z całej Polski z roczników 2009 i młodsi oraz 2011 i młodsi. Drugi turniej zorganizowaliśmy miesiąc temu dla kategorii U-17, jednodniowy z fajną obsadą na wysokim poziomie. I dziś ten turniej dla najmłodszych jest wisienką na torcie. Cieszymy się, że udało się ściągnąć niezłe drużyny do rozgrywek i myślę, że ten turniej będziemy kontynuować w kolejnych latach. W dzisiejszym turnieju biorą udział drużyny znaczące, jeżeli chodzi o koszykówkę młodzieżową. Szkolenie jest na dobrym poziomie i to będzie widać w turnieju.