Będzie United Session 2022 Włocławek - zjadą tancerze z całego świata [wideo] Wojciech Alabrudziński

Dyrektorem artystycznym United Session 2022 Włocławek będzie Michał Kaczorex Kaczorowski. Wojciech Alabrudziński

Szykuje się wielkie święto break-dance we Włocławku. We wrześniu przyjadą do Włocławka ekipy z całego świata.