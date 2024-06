Bieg na Sześć Łap 2024 w schronisku dla zwierząt we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Bieg na Sześć Łap 2024 w schronisku dla zwierząt we Włocławku

W niedzielę, 9 czerwca 2024 roku, po raz pierwszy w tym roku w schronisku dla zwierząt we Włocławku zorganizowano kolejną edycja wydarzenia Bieg na Sześć Łap , w czasie którego wszyscy zainteresowani akcją mogli wybrać się na spacer w towarzystwie psów. I tym razem chętnych do wspólnego wyjścia z podopiecznymi schroniska nie brakowało.

Na trasę biegu, lub raczej marszu z czworonogiem wyruszyło w niedzielę około 50 osób. Do włocławskiego schroniska, by pospacerować z psem po raz kolejny przybyły całe rodziny i grupy znajomych. Włocławianie mieli okazję wziąć podopiecznych schroniska na spacer do pobliskiego lasu gdzie czekała na nich trasa spacerowa o długości około 3km.

Bieg na Sześć Łap to inicjatywa, dzięki której schroniskowe psy oprócz dawki ruchu na świeżym powietrzu mają możliwość socjalizacji, która jest niezmiernie ważna przed adopcją do nowego domu. Bieg na Sześć Łap to też doskonała okazja by odrobinę lepiej poznać psiaka przed adopcją. Do biegu mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w imprezie tylko pod opieką osoby dorosłej.